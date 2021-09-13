البرهان وأعضاء السيادة يعزون قيادة القوات الجوية في شهداء الطائرة

الخرطوم: السوداني

قدم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، واجب العزاء في شهداء القوات الجوية الذين لبوا نداء ربهم وهم يذودون عن حياض الوطن.

وزار البرهان مقر القيادة الجوية بالخرطوم أمس، برفقة أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة ووزير الدفاع ومدير المخابرات العامة.

من جانبه أعرب قائد القوات الجوية، الفريق ملاح ركن عصام الدين سعيد كوكو، عن شكره لمواساة القائد العام وكل منسوبي القوات المسلحة لهم في هذا الفقد .

كما عبر عن عميق شكره وتقديره وامتنانه لجميع مناطق الجموعية بالريف الجنوبي قاطبة على كرمهم الفياض وتضامنهم مع القوات المسلحة، وهم يؤكدون بذلك الدور العظيم لهم مقولة (جيش واحد شعب واحد).