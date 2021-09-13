مصير مجهول لطلاب كلية الطب بجامعة غرب كردفان

الخرطوم : السوداني

نفذ طلاب كليتي الطب والتمريض بجامعة غرب كردفان، اعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي؛ احتجاجاً على ما وصفوه بالمصير المجهول الذي يواجهونه منذ التحاقهم بالدراسة في الجامعة.

ويعاني نحو 200 طالباً بكليتي الطب والتمريض من انتظام دراستهم، بعد أن دفعوا بمذكرة مطلبية لوزيرة التعليم العالي للعودة إلى قرارها الأول بتوزيعهم على عدد من الجامعات، قبل أن يلغى القرار بضغوط أهلية ــ حسب قولهم .

وقالت الطالبة آية الأمين البشير لـ(السوداني) إنهم وجدوا جامعة غرب كردفان على الورق فقط، ولا أثر لها على أرض الواقع، وأن كلية الطب في مدينة أبو جبيهة عبارة عن فصلين يتبعان لإحدى المدارس يدرس فيهم طلاب ثلاث كليات هي الطب، الاقتصاد والعلوم الصحية، فضلاً عن ضعف الخدمات الذي تعاني منه مدينة أبو جبيهة.

فيما قال الطالب إبراهيم عز الدين لـ(السوداني) إن الكلية تفتقد للمشرحة والمعامل، ولا يوجد بها اصطاف للأساتذة، حيث تتم الدراسة عبر أستاذ زائر مدة إقامته بالمدينة تكون ليومين، ويقوم بتدريس مقرر شهرين في يومين.

وأضاف الطالب عز الدين: “وزيرة التعليم العالي قامت بزيارة الجامعة، وأصدرت قراراً بوقف القبول بالكلية، ثم أصدرت قراراً آخر بتوزيع طلاب كلية الطب على جامعات الجزيرة، الزعيم الأزهري والإمام المهدي عبر الاستضافة لمدة عامين إلى حين تجهيز جامعتهم”.

وتابع: “الآن درسنا سمستراً واحداً بدلاً عن 4 سمسترات لأن الوزارة لم تدفع المبالغ المالية المقررة للجامعات المستضيفة”.