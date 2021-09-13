الدفاع عن علي عثمان يطلب فرصة من المحكمة لإحضار الشهود

الخرطوم: ايات فضل

تسلم قاضي محكمة قضية منظمة العون الإنساني عدد (5) مستندات تخص المتهم الأول منها إقرار من النائب العام بحصر الدعوى حول المبلغ، كما قدم المحامي (14) مستند دفاع عن المتهم الثاني.

ويواجه الاتهام في القضية القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول “علي عثمان محمد طه”، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني والمستشار المالي للمنظمة بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة .

والتمس ممثل الدفاع عصام عباس تأجيل سماع شاهد الدفاع الذي كان حاضراً مع إعلان شاهدين آخرين، وقدم كشفاً بأسماء الشهود. فيما طلب ممثل الدفاع عن علي عثمان فرصة لإحضار كشف بأسماء الشهود، حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الدفاع.