ألمانيا تزود السودان بأكثر من 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

الخرطوم : السوداني

وصلت مطار الخرطوم أكثر من ثلاثمائة ألف جرعة من لقاح كوفيد – 19 (استرازينيكا) منحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث سيتم توزيعها على جميع ولايات السودان.

وأكد ممثل وزارة الصحة د.خالد بدر الدين خالد فضل الله استلام (357600) جرعة من لقاح كورونا مواصلة للمنح السابقة من جمهورية ألمانيا للسودان للتصدي لجائحة كورونا.

واعتبر خالد أن اللقاح آمن وفعال ولا يسبب أي مضاعفات، مشيراً إلى استهداف شريحة المعلمين في الفترة المقبلة، تفادياً لأي إشكاليات قد تخل باستمرار العام الدراسي الجديد

ودعا ممثل وزارة الصحة المواطنين لزيارة مراكز التطعيم التي تعمل على مدار اليوم، موضحاً أن الوزارة وزعت حتى الآن أكثر من 150 ألف جرعة من لقاح (جونسون) و100 ألف جرعة من لقاح (استرازينيكا) و28 ألف جرعة (ساينو فارم)