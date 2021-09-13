جامعة الخرطوم تحذر الحكومة من مخاطر إضراب الأساتذة

الخرطوم: السوداني

شرعت جامعة الخرطوم في إعداد مذكرة مستعجلة لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك حول مطالب أساتذة الجامعة المشروعة ومخاطر الإضراب الذي يعتزمون تنفيذه.

وقالت مديرة الجامعة د. فدوى عبد الرحمن علي طه إنهم شرعوا في إعداد خطاب عاجل لرئيس الحكومة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوة إضراب الأساتذة الذي أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تنفيذه خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت مديرة الجامعة في اجتماع مجلس العمداء الطارئ الذي انعقد بأمانة الشؤون العلمية أمس الأحد، إلى أن إدارة جامعة الخرطوم تقف مع تحسين ظروف الأساتذة وأوضاعهم.