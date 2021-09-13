البرير لـ(السوداني): قيادات بالتحالف بلا شعبية تصرخ لأجل المعارضة

الخرطوم: وجدان طلحة

قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير لـ(السوداني) إن مؤسسات الحزب قررت التوقيع علي الإعلان السياسي، وأن حالة عدم الرضا تعبر عن حالات فردية، ولا تعبر عن كيان الحزب ومؤسساته.

وأوضح البرير أن بعض القوى السياسية عارضت الإعلان قبل الاطلاع عليه.

وأضاف: “هناك معسكران أحدهما يدعو إلى التحول المدني، والآخر إلى الردة”.

وتابع: “كثير من القوى لا تملك الجماهيرية، وبعض القيادات لا تملك الشعبية ولا موطئ قدم في المشهد السياسي بالتالي يصبح صراخهم ومعارضتهم من أجل المعارضة”.