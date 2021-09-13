لجان مقاومة حي النصر: إصابات وسط مواطنين من قِبل مجموعات “النيقرز “

الخرطوم: السوداني

أُصيب عدد من مواطني حي النصر بمحلية شرق النيل الخرطوم، إصابات جسيمة من قِبل مجموعات “النيقرز”.

وقال بيان من اللجنة التنسيقية لحي النصر، إن مجموعتين من “النيقرز” بحي النصر مربع 25، اشتبكت في ساعات متأخرة من مساء الأمس الأحد، وتابعت: “كانت إحدى المجموعتين تقيم احتفالاً بإحدى المزارع شرقي الحي، وبنهاية الحفل اشتبكت مجموعة نيقرز حي النصر البيارة بالمجموعة التي أقامت الحفل بغرض نهب نسائها”، مشيرًا الى أن لجان المقاومة بلّغت الأجهزة الشرطية بكل مستوياتها الى خطورة الوضع في فترة مبكرة أثناء توافد القادمين الى المزرعة، منوهًا إلى أن عدد دوريات الشرطة التي حضرت كان ضئيلاً ولا يتناسب مع حجم التفلت الذي حدث.

وأضاف البيان: أدى اشتباك المجموعتين إلى تدخل الشرطة وتفريق المجموعة المهاجمة، مما جعل جزءاً كبيراً من المجموعتين يتشتت داخل الحي ويمارس النهب والاعتداء على كل من تطاله أيديهم، مؤكدًا أن ذلك أدى الى إصابات جسيمة بين أهالي وأبناء الحي تم نقلهم إلى مستشفيات متفرقة.

ووصف البيان، أجهزة الشرطة بـ(التراخي واللا مبالاة)، مما أدى إلى هشاشة أمنية، وحمّلوها مسؤولية ما حدث، معتزمين إعلان جداول تصعيدية خلال الأيام القادمة بأشكال مختلفة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال البيان، إنّ مطالبهم تتمثل في قيام مركز شرطة متكامل، تشغيل نقاط الشرطة بالحي، تنشيط الدوريات الليلة وإزالة بؤر الجريمة المتمثلة في المزارع والمشاتل والأسواق العشوائية التي ظلت تعمل حتى الفجر.