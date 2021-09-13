نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان بـ(14.08) متر

الخرطوم: السوداني

تجاوزت محطة نهر الدندر “قوايسي”، منسوب الفيضان بـ(14.08) متر، أعلى من المنسوب (13.50) متر بـ54 سنتمترًا، فيما سجلت محطة الخرطوم (17.10) متر أقل من أعلى منسوب سجل (17.66) بـ56 سنتمترًا، ومحطة شندي سجلت (18.11) متر أقل من اعلى منسوب سجل (18.44) متر بـ(33) سنتمارا.

وقال التقرير اليومي للجنة الفيضان، إنّ إيراد النيل الأبيض عند الحدود 135 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأزرق 555 مليون متر مكعب في اليوم، أقل من معدل الفيضان.

واكد ان جميع القطاعات تشهد استقرارًا عدا قطاع عطبرة مروي يشهد ارتفاعا في حدود 12 سنتمترًا.