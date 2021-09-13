قوة أمنية مشتركة تُلقي القبض على (28) متهمًا من العصابات بجنوب الخرطوم

الخرطوم: السوداني

ألقت قوة أمنية مشتركة، القبض على (28) متهمًا من العصابات التي تعمل على ترويع المواطنين بمنطقة الحلة الجديدة والقوز جنوب الخرطوم.

وكشف بيان من لجان مقاومة المنطقة، عن تنفيذ حملة مكثفة من قِبل قوة أمنية مشتركة من ضمنها لجان مقاومة الحلة الجديدة والقوز لتطهير منطقة جنوب مقابر القوز والرميلة، مشيرًا الى ضبط (5) مواتر بدون لوحات، وميزان حديد، بالإضافة الى (5) جركانات جازولين، و(15) طلقة رصاص مطاطي (أسلحه)، و(13) شيشة، فضلًا عن (10) سراير و(26) كرسياً.

وقال البيان إن القوة أبادت (7) براميل خمور بلدية، و(68) قارورة كبيرة خمور، وأزالت (27) راكوبة سكن عشوائي.

وأكد البيان استمرار العمل حتى استعادة الأمن للمنطقة، وبعث رسالة لكل من تسوّل له نفسه بالتعدي أو التجرؤ لدخول هذه الأحياء.