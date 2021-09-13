شعبة المخابز: إرهاصات بتسعيرة جديدة للخبز المدعوم

الخرطوم: عبير جعفر

كشف الأمين العام لشعبة المخابز بولاية الخرطوم عبد الرحمن الباقر عن إرهاصات بتسعيرة جديدة للخبز المدعوم.

وأوضح في تصريح لـ(السوداني): “عكفت الشعبة مع وزارة الصناعة والتجارة ووالي الخرطوم على دراسة التكلفة الكلية للخبز المدعوم خلال الأسبوع الماضي، بموجب طلب قدم من شعبة المخابز للولاية بخصوص التكلفة”

وقال إن الأسبوع الحالي سيشهد الاتفاق على التكلفة الكلية والتسعيرة الجديدة، وأشار إلى أن بداية الموسم الدراسي ربما تزيد من المعاناة، نافياً تخصيص مخابز للمدارس، ورهن الباقر وفرة الخبز طيلة العام الدراسي باستقرار المخابز.

وقال إن صاحب المخبز غير ملزم بالعمل في ظروف قاسية مع ضعف التسعيرة .