تباشير بإنتاجية عالية لمحاصيل العروة الشتوية

الجزيرة: رحاب فريني

وصف عضو اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل القسم الأوسط، علي أحمد أبوعاقلة، الموسم الزراعي الصيفي بالاستثنائي والناجح، نافياً ما يتردد حول فشله.

وأكد لدى جولة اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمجلس الوزراء على الغيط مؤخراً، أكد زراعة القطن وفق التقنية والإرشادات ، مشيداً الجهود المقدرة من الإدارة لإنجاح الموسم.

وشكا من عدم تطهير الترع، وامتلاء الرئيسية منها بالطمي والحشائش، مما قد يؤثر كثيراً علي الموسم، وأضاف: “نحتاج لدعم عاجل للفراغ من العروة الصيفية”.

وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في قنوات الري، وتوقع متوسط إنتاج (15) قنطاراً للفدان. وأكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل القسم الأوسط المزارع كمال حريز نجاح العروة الصيفية رغم التحديات، مؤكداً التوسع في محصول القطن لهذا الموسم، وقال: “تم تأسيس جيد للقطن ولا يواجه أي مشكلة حالياً”.

وأشاد بدور إدارة مشروع الجزيرة وإعانتها المنتجين للحاق بالموسم والزراعة في الوقت المناسب، مؤكداً التوسع في زراعة فول الصويا لهذا الموسم، وقال: “هناك رغبة أكيدة من المزارعين في زراعته باعتباره محصولاً ناجحاً وواعداً وغير مكلف”، وطالب بتسويقه، مؤكداً أن كل المحاصيل المستهدفة للعروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية، وناشد وزارة الري توفير المياه لمتبقي الموسم لجهة حاجة المحاصيل للري بعد توقف الأمطار.