النيابة تستدعي الصحفيين الطاهر ساتي ومزمل أبو القاسم حول (زبيدة قيت)

الخرطوم: السوداني

استدعت نيابة جرائم المعلوماتية، رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي الأستاذ الطاهر ساتي، والصحفي الدكتور مزمل أبو القاسم، للتحري في بلاغ مُقدّم من قِبل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، في مقال كتبه د. مزمل بعنوان (زبيدة قيت 1)، ولقاء تلفزيوني تحدث فيه لمنصة “الجزيرة سودان” عن قضية سماد شركة زبيدة.

وكتب د. مزمل، على صفحته بالفيسبوك قبل قليل: “تمّت مُعاملتنا بطريقة جيدة، وأدلينا بأقوالنا أمام وكيل النيابة مولانا مروة محمد عثمان هلالي، واكتمل التحري ونحن في انتظار تصديق الضمان”.

يُذكر أن أمر التكليف بالحضور صدر للصحفيين عبر التلفون؛ حيث تم التحري معهما بمبنى النيابة الجديد بشارع الجمهورية.