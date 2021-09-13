نيابة الصحافة تستدعي رئيس تحرير (اليوم التالي) والكاتب الصحفي عادل الباز

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) الأستاذ الطاهر ساتي، قبل قليل، عن تلقِّيه تكليفاً بالحضور من نيابة الصحافة كمُتّهم أول؛ في قضية الشاكية فيها، شركة زبيدة؛ والمتهم الثاني في القضية الكاتب الصحفي الأستاذ عادل الباز.

الجدير بالذكر أن نيابة جرائم المعلوماتية، حققت نهار اليوم مع رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) الطاهر ساتي، والدكتور مزمل أبو القاسم، للتحري في بلاغ مُقدّم من قِبل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، في مقال كتبه د. مزمل بعنوان (زبيدة قيت 1)، ولقاء تلفزيوني تحدث فيه لمنصة “الجزيرة سودان” عن قضية سماد شركة زبيدة.