الناطق الرسمي للشرطة: السكن العشوائي وكمية الأجانب من أهم أسباب الجريمة

الخرطوم : سعيد عباس

قلل الناطق الرسمي للشرطة العميد د. إدريس عبد الله من المخاوف الناتجة عن تداول الفيديوهات والصور والأخبار المتعلقة بالجرائم عبر (السوشال ميديا) التي تثير مخاوف الناس بعدم الأمان. وقال خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) على قناة (النيل الأزرق) أمس، إن حقيقة الأوضاع بالعاصمة تختلف تماماً عن ما هو متداول، مؤكداً تصدي الشرطة والقوات الأمنية المشتركة لأوكار الجريمة، والانتشار الكثيف على مدار اليوم بالشوارع، خاصة الأماكن التي كانت تنتشر فيها جرائم النهب والتعديات، وأشار إلى إطلاق حملة (التحدي) أمس، بمشاركة الشرطة، وأجهزة الأمن والمخابرات، والدعم السريع، وهي خطة تهدف لتشكيل التواجد الأمني بكل بمناطق العاصمة باستخدام كاميرات المراقبة والمعلومات الأخرى، وقال إن الحملة ستقلل نسبة حوادث الإجرام كثيراً، آملاً أن تصل حد القضاء التام على الظواهر الدخيلة، وقال إن هناك اهتماماً كبيراً على مستوى السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة بأمن البلاد، ومحاربة الجرائم، مشيراً للتوصية المرفوعة للمحاكم بضرورة تشديد العقوبات على المجرمين لوضع حد للظواهر الدخيلة، وأقر الناطق الرسمي للشرطة بأن التوسع الجغرافي للعاصمة، وانتشار السكن العشوائي، والوجود الكبير للأجانب من أسباب انتشار الجرائم، مؤكداً قدرة الجهات الأمنية على بسط الأمن ومكافحة الجريمة .