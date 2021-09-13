وزيرة الخارجية تلتقي السفير الإسباني بمناسبة انتهاء مهامه بالسودان

الخرطوم: السوداني

استقبلت د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها صباح اليوم الإثنين، سفير مملكة اسبانيا المعتمد بالسودان، سعادة السفير البرتو أوثلاي ، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية سفيراً لبلاده لدى السودان.

و اشادت الوزيرة بالجهود التي بذلها السفير في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ، مثمنة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين.

من جانبه شكر السفير الإسباني طاقم وزارة الخارجية بقيادة السيدة الوزيرة على تعاونهم المستمر والذي ساهم في نجاح مهامه ، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة انعقاد لجان التشاور السياسي بين البلدين، كما أعرب السفير عن سعادته بمعاصرة التحوّل السياسي الكبير الذي شهدته البلاد.

في ختام اللقاء شكرت “المهدي” حكومة مملكة اسبانيا على تعاونها مع السودان في مختلف المجالات ، كما تمنت لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مقبل ايامه و مهامه الرسمية الأخرى.