التأمين الصحي بالخرطوم يُدخل الفوط الصحية ضمن حِزم التأمين دعماً للمرأة

الخرطوم: السوداني

اعلنت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم، عن اعتماد وتمويل الفوط الصحية؛ لتكون من ضمن الحِزم المقدمة عبر التأمين الصحي في صيدليات شوامخ المختلفة كمرحلة أولى.

وقالت هيئة التأمين، إن “صحة المرأة تعتبرها من أهم أولوياتها، تماشياً مع الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول صحة النساء والأطفال، وفي إطار تقديم خدمة متميزة حسّاسة تجاه المرأة، عكفنا طوال الفترة الماضية على دراسة أفضل الخيارات التي تناسب المرأة فيما يتعلق باحتياجاتها أثناء فترة الدورة الشهرية (الفوط الصحية) كضرورة وليست رفاهية، فقد قُمنا باعتماد وتمويل الفوط الصحية لتكون من ضمن الحِزم المقدمة عبر التأمين الصحي في صيدليات شوامخ المختلفة كمرحلة أولى”.

وأكّدت الهيئة أنّ هذه الخدمة ستتوفّر في مُقبل الأيام لتعمل بنظام الدفع المشترك، حيث يتحمّل التأمين الصحي نصف القيمة، ويتم صرفها وفقاً لآليات محددة شهرياً لكل مُشتركات التأمين الصحي.