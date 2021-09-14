(المركزي): انخفاض عجز الميزان التجاري في النصف الأول للعام الجاري

الخرطوم : السوداني

انخفض عجز الميزان التجاري إلى (1.633.129) مليار دولار خلال الـ(6) أشهر الأولى من العام الجاري.

وأعلن تقرير صادر عن البنك المركزي، أورده موقع (باج نيوز الإخباري) أن الميزان التجاري انخفض إلى (1.633.129) مليار دولار مقارنة بـ(2.504.677) مليار دولار لذات الفترة من العام السابق.

وقال التقرير إن قيمة الصادرات السودانية ارتفعت إلى (2.528.128) مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل (1.499.442) مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

في وقت ارتفعت فيه الواردات خلال الفترة من يناير – يونيو إلى (4.161.257) مليار دولار مقارنة بـ (4.004.119) مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.