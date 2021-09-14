التربية الخرطوم تعلن التقويم الدراسي و170 يوماً للفصلين الدراسيين

الخرطوم : السوداني

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، قراراً قضى بإعلان التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021 ـ 2022.

وأوضح التقويم أنّ الفترة الأولى ستكون ”96″ يوماً، تبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري، وحتى الحادي والثلاثين من يناير.

وأشار التقويم بحسب (باج نيوز) إلى أنّ امتحانات الفترة الأولى ستبدأ في السادس عشر من يناير 2022، وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وتعقد امتحانات الفترة الأولى في الفترة من يوم الأحد 16 / 1 / 2022 وحتى الاثنين 31/1/2022م.

وأبان التقويم أنّ الفترة الثانية ستكون مدّتها ”74″ يومًا، تبدأ في الثامن من فبراير وتنتهي في الثلاثين من مايو.

وستنطلق امتحانات الفترة الثانية لمرحلة الأساس في الثامن من مايو وتنتهي في التاسع عشر من الشهر ذاته، فيما ستبدأ امتحانات الفترة الثانية للمرحلة الثانوية في السابع من مايو وتنتهي في التاسع عشر منه.

وستبدأ امتحانات شهادة مرحلة الأساس في الثاني والعشرين من مايو، وتنتهي في الثلاثين من مايو، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية في الحادي عشر من يونيو.