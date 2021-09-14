مساعدات من الهلال والصليب الأحمر الدوليين لمتضرري الفيضانات

الخرطوم : السوداني

وصلت مطار الخرطوم الدولي ،أمس، طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر للمناطق المتأثرة بالفيضانات قادمة من دولة الإمارات.

وقال مدير إدارة الطوارئ بالهلال الأحمر السوداني، حامد قور إن طائرة المساعدات تغطي حوالي 21 ألف أسرة للمناطق المتأثرة بالفيضانات تحمل على متنِها معينات ومستلزمات إيواء.

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر السوداني بجميع فروعها ستقدم الدعم لكل متضرري الفيضانات نيابة عن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بولايات البلاد كافة.

من ناحيته قال مبعوث المدينة العالمية بالإمارات ، جهاد زكريا عبد المولى إن الطائرة تحمل على متنها تسعة وتسعين طناً من المواد الإغاثية غير الغذائية لتغطي ما يقارب العشرين ألفاً من مُتضرري السيول والفيضانات.