حمدوك يوجه بتدخل إنساني عاجل لمعالجة آثار الفيضان بالنيل الأبيض

الخرطوم : السوداني

وجه رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك ، المؤسسات الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع والمنظمات الطوعية بالتدخل الإنساني لمعالجة أوضاع المتأثرين من السيول والفيضانات بمنطقة جودة بولاية النيل الأبيض.

وقال والي النيل الأبيض، إسماعيل وراق، في تصريح صحفي، عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك بالخرطوم أمس، إن الولاية تواجه مشكلة حقيقة في منطقة جودة عقب اجتياح السيول لأكثر من (٥٦) قرية وسببت أضراراً لأكثر من (٤٠) ألف مواطن، وكذلك (٤٠) ألفاً من المعسكرات من لاجئي دولة جنوب السودان؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً كبيراً من المؤسسات الحكومية والشعبية في السودان.

ودعا الوالي الجميع لتقديم الدعم للمواطنين بمنطقة جودة بمحلية الجبلين جنوب الولاية؛ بسبب كارثة الفيضان نتيجة لمناسيب نهر النيل الأبيض غير المسبوقة.