ديوان شؤون الخدمة يصادق على رفع العلاوات والبدلات للمعلمين

الخرطوم : السوداني

صادق مدير ديوان شؤون الخدمة دياب محمد نور دياب، على رفع قيمة العلاوات والبدلات للمعلمين

ديوان شؤون الخدمة يصادق على رفع العلاوات والبدلات للمعلمينين، بجانب الموافقة على توصيات اللجنة الفنية لإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي الموحد للمعلمين .

وطبقاً لخطاب ممهور بتوقيع مدير ديوان شؤون الخدمة، اطلعت عليه (السوداني)، فقد تمت المصادقة بتعديل العلاوات والبدلات اعتباراً من 23 يونيو الماضي .

وحدد القرار رفع نسبة طبيعة العمل للمعلمين إلى 50%، وإضافة 5% لمعلمي التربية الخاصة، والتعليم الفني، والمعلمين في مناطق الشدة .

كما صادق القرار على استحداث علاوة عبء إداري لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية والثانوية بواقع مبلغ 3 آلاف جنيه وألفي جنيه شهرياً على التوالي.

فضلاً عن تعديل القرار رقم (4) لسنة 2007 بفتح الكادر الوظيفي للمعلمين حتى مستوى الدرجة الأولى، ، على أن تتم تسوية معاش المعلم بالدرجة الوظيفية التي ظل يشغلها حتى تاريخ تقاعده بالمعاش.

بالإضافة لإعفاء بدل اللبس ومنحة العيدين الخاصة بالمعلمين من ضريبة الدخل الشخصي، على أن تتحمل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التكلفة المالية المترتبة على هذا الإجراء .