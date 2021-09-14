انطلاق المرحلة الثانية لحملة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

الخرطوم: ابتهاج

انطلقت المرحلة الثانية للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار،في سبتمبر الجاري، وتستهدف زيارة مصانع السلع الأساسية، للترتيب لإعلان الأسعار التأشيرية لـلسلع الـ(10) الضرورية .

وقال مديرعام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين، الفاتح عبدالله يوسف، لـ(السوداني) إن اللجنة الفنية اجتمعت وخلصت من الترتيب للمرحلة الثانية، وحددت أسعار السلع التأشيرية المستهدفة، ولكن اعتماد الأسعار النهائية يكون عقب الانتهاء من زيارات ميدانية للمصانع، بغرض الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلع، موضحاً أن اللجنة وجدت مفارقات لـ(5) أسعار، منها الأرز، العدس والصلصلة، مما تطلب التأكد من التكلفة الحقيقية للسلع بالمصانع، وتابع: “هذا الأمر (صعب جداً ويحتاج لحسابات دقيقة”. وأضاف: “تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتحديد قائمة المصانع العاملة في المجال الغذائي، لمعرفة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تحديد الأسعار وفق بيانات متكاملة، حتى لا يحدث (جدل ومغالطة) حولها”، مشيراً إلى أن العمل متواصل في مسألة ضبط الأسواق والأسعار.

وانطلقت في يوليو الماضي، الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بغرض توعية المواطن بحقه، وحمايته من الجشع والاستغلال ومحاربة السماسرة، إلى جانب وضع أسعار تأشيرية لـ(10) سلع رئيسة.