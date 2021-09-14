زيادة جديدة في بعض أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية بالأسواق حدوث الارتفاع غير المبرر في بعض الأصناف، ووصفوا حركة الأسواق بأنها تشهد ركوداً مستمراً وضعفاً في القوى الشرائية، وتراجع حجم الطلب على السلع.

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب في حديثه لـ(السوداني) ارتفاع بعض أصناف السلع وأبرزها الصلصة بشكل غير مبرر، مما انعكس على حدوث شح في حجم العرض بالأسواق؛ نتيجة لتعاقد إحدى الشركات مع برنامج (سلعتي)، بينما قفز كيلو الأرز إلى (450) جنيهاً، أما العدس فارتفع إلى (700) جنيه للكيلو.

وقال تاجر سلع ببحري إبراهيم علي إن هنالك زيادة في أسعار السلع لأسباب عدم وفرة الخام للصلصة، مبيناً سعر الكرتونة قفز إلى (7,600) جنيه، بدلاً عن (3-4) آلاف جنيه، كما قفز جوال العدس (10) كيلو إلى (7) آلاف جنيه، وجوال الأرز إلى (4) آلاف جنيه عبوة (10) كيلو، وبلغ رطل زيت الفول (700) جنيه.

واستنكر تاجر تجزئة بشرق النيل محمد الجاك حدوث ارتفاع في الأسعار في ظل ضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد (14,100) جنيه، أما عبوة (10) كيلو (3) آلاف جنيه، وسعر البصل بلغ (1000) جنيه للربع، كما قفز سعر علبة الصلصة الكبيرة إلى (750) جنيهاً، وسعر صابون الغسيل (200) جنيه للقطعة الكبيرة، ورطل البن (500) جنيه، وسعر لبن كابو (2) كيلو وربع (5,350) جنيهاً

وشكا الجاك من ركود الأسواق وضعفها بسبب الغلاء الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هنالك استقراراً في بعض السلع الأخرى بسبب الركود وإلغلاء.