معرض تشكيلي استعادي من أعمال الراحل مختار سيد

الخرطوم: محمد بابكر

افتتح يوم الخميس الماضي بكلية الفنون بجامعة السودان معرض استعادي احتوى أعمال الفنان التشكيلي الراحل مختار سيد. وشهد المعرض تدافعاً كبيراً من طلاب كلية الفنون والعديد من المهتمين بالفن التشكيلي، بالإضافة للعديد من أصدقاء الراحل وأقاربه، وكذلك المجموعات الثقافية والفنية التي كان ينتمي لها الراحل على غرار مجموعة أقمار الضواحي.

وتأتي فكرة المعرض التي تبناها أصدقاء وزملاء الراحل داخل كلية الفنون الجميلة تخليداً لذكراه العطرة وتعريف الناس بأعماله.

من جانبه ذكر أحمد عبدالله .. صديق الراحل وأحد القائمين على فكرة المعرض.. أن الراحل مختار كان فناناً بقدر ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والجميع وقف على إبداعه من خلال الرسومات والتصميمات والجداريات، وكذلك القصص المصورة داخل هذا المعرض، ولأن مختار يختلف عن الكثيرين رغم غزارة إنتاجه، إلا أنه كان بعيداً عن الأضواء، وتفاجأ العديد من زوار المعرض بأن هنالك العديد من اللوقوهات للعديد من الشركات والإذاعات الكبيرة قد نفذها لهم الراحل.. وأفاد حسام أحد أصدقاء الراحل بأن (مختار يستاهل منا أكثر من ذلك لأنه كان وفياً للجميع ونحن كأصدقاء له لابد أن نرد له قليلاً من الوفاء الذي كان يغمرنا به)، مضيفاً أن هذا المعرض سيكون سنوياً إحياءً لذكراه العطرة.

وشكر أحمد سيد شقيق الراحل أصدقاء وزملاء شقيقه الراحل، وقال إن الذي قام به هؤلاء الشباب ليس بمستغرب عنهم هذا الوفاء.. فبما يقومون به من أعمال لإحياء ذكراه العطرة خفف علينا شدة فقده.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي مختار سيد رحل في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ إثر حادث حركة أليم بالخرطوم.