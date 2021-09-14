ترشيح الشاعر عبد القادر الكتيابي لجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية

الخرطوم: كوكتيل

أخطرت سفارة الإمارات الشاعر الكتيابي بترشيحه من جهتها لجائزة الشيخ زايد للإخوة الإنسانية في دورتها الجديدة 2021-2022م.. الجدير بالذكر أن الشاعر الإعلامي كان قد هاجر إلى الإمارات منذ العام 1986م.. وبقي فيها عشرين عاماً خلال فترته الأولى، ثم عاد إليها مرة أخرى وبقي فيها لمدة خمس سنوات، حيث عمل في مجالات الإعلام المختلفة بين الصحافة والإذاعة ومركز الأخبار والمؤسسات الإعلامية الخاصة للإنتاج الإعلامي، كما عمل في مجال الاتصال المؤسسي لبعض الهيئات الخيرية، وقد أقام شاعرنا خلال الفترتين علاقات وطيدة بالأدباء والكتاب والإعلاميين والكيانات الثقافية، وترك في دولة الإمارات صفحة بيضاء بحسن سيرته، وصدق محبته لدولة الإمارات وشعبها.

يذكر أن عبد القادر الكتيابي يشغل الآن مهمة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية المبدعين بالخرطوم، منذ إعلان تعيينه في نوفمبر 2019م .