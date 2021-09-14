رحلة إقليمية للشاعر المتجوّل محمد الطيب

الخرطوم: كوكتيل

ينفذ الشاعر المتجوّل عن منتدى مشافهة النص الشعري، محمد الطيب جبر، رحلة شعرية إقليمية تشمل مدن وسط وشرق السودان.

ويحل المتجول ضيفاً يوم (الثلاثاء) على مدينة سنار حيث يقرأ الشعر أمام أندية ثقافية وجامعات ويستمع إلى شاعرات وشعراء المدينة في إطار التبادل الشعري بين الشعراء السودانيين.

وتشمل الرحلة زيارات مماثلة لمدينتي مدني والقضارف، وتم تنصيب الشاعر الطيب شاعراً متجولاً من قبل منتدى مشافهة النص الشعري لهذا العام، وهو تقليد ابتدره المنتدى بهدف الإبقاء على الشعر ضمن اشتراطات الحياة، ودعم الشعر ومحبيه. وتم تنصيب أربعة شعراء خلال الأعوام الأربعة المنقضية.