اتحاد الكتاب يدشن كتاب (الأصداء العالمية للثورة المهدية)

الخرطوم: كوكتيل

يدشن اتحاد الكتاب السودانيين؛ بالتعاون مع جامعة الأحفاد للبنات، وصالون الإبداع للثقافة والتنمية كتاب (الأصداء العالمية للثورة المهدية) لكاتبه دكتور محمد المصطفى موسى، والذي كتب مقدمته بروفيسور عبد الله علي إبراهيم.

ويتم تدشين الكتاب بقاعة عواطف إمام، جامعة الأحفاد للبنات، يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021م من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً.

ويقدم الكتاب كل من بروفيسور حسن أحمد إبراهيم، دكتورة ميمونة ميرغني حمزة، دكتور عبد الرحمن الغالي، وبروفيسور محمد المهدي بشرى، وبمشاركة عبر الزووم لكاتب الكتاب ومقدمه، بينما تدير الجلسة الأستاذة إيمان آدم.