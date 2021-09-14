والي الخرطوم يزور معهد النور لرعاية المكفوفين وتبرع بمبلغ 500 ألف جنيه لصيانة السيارات

الخرطوم : عبير جعفر

شهد معهد النور لرعاية المكفوفين احتفائية مهيبة بالخرطوم بحري نظمتها (منظمة رؤية لرعاية المكفوفين)، وقد شرف الاحتفال السنوي والي ولاية الخرطوم أيمن نمر الذي أمن على دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبيناً تعهده بتذليل كل الصعاب والمشاكل التي تواجهها، مؤكداً التزامه بتشييد معهد النور بحي الصبابي وتجهيزه بكل وسائل العمل المطلوبة، فضلاً عن تبرعه بمبلغ (٥٠٠) ألف جنيه لصيانة سيارات المعهد، وتقديم حافز مالي للطلاب المتفوقين. وعلى صعيد متصل أشادت مديرة المعهد مناهل بشير بزيارة والي الخرطوم وما نجم عنها من قرارات مهمة تساعد على دعم هذه الشريحة في المجتمع.

من جهته أثنى حسب الرسول إبراهيم تبيدي على زيارة الوالي أيمن نمر لهذا الصرح الإنساني الكبير، والتي تؤكد اهتمام ومساندة الدولة لهذه الفئة، وشدد على ضرورة وأهمية بناء المعهد الجديد لهؤلاء المكفوفين.

وقد حضر الاحتفال عدد من القيادات ذات الصلة وبعض رموز المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والتربوي، علاوة على ذلك تخللت الاحتفائية فقرات جميلة وهادفة، عكست مهارات هذه الشريحة في مجال الغناء والموسيقى والاهتمام بالمسرح، وقد تم تكريم هؤلاء الطلاب في لوحة مؤثرة، ونالوا جوائز التفوق.