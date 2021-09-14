غُرف النقل: لـ(السُّوداني): ليس لدينا اتفاق مُسبق مع البجا حول إغلاق الولاية

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكّد نائب رئيس اتحاد غُرف النقل الجاف بولاية البحر الأحمر علي الأمين، تَسلُّمه خطاباً عبر رسالة (واتساب) من الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار، يفيد بتتريس وإغلاق الطريق القومي والقاري في عدة مناطق بالولاية يوم الجمعة المُقبل باستثناء الحالات الإنسانية والمنظمات الدولية.

وكشف الأمين في تصريح خاص لـ(السوداني)، عن خطأ في الخطاب الذي أشار إلى اتفاق بين غُرف النقل والمجلس الأعلى لنظارات البجا، ونفى وجود أي اتفاق مُسبق بينهما، وقال إن من صاغ الخطاب (خانه التعبير)، وأوضح أن وفداً مُكوَّناُ من غُرف النقل ووالي ولاية البحر الأحمر زار المعتصمين عند الإغلاق في يوليو الماضي، وطلبوا من المجلس إخطارهم مُبكراً قبل الإغلاق، الذي تضرّر منه المسافرون وأصحاب البصات وتأخر وصول البضائع للولايات، لأخذ غرف النقل الحيطة والحذر وحفاظاً على البصات والبضائع قبل تحركها من الولاية، مُشيراً إلى أن حركة البصات والشاحنات تسير بصورة طبيعية، وتوقّع الوصول لحلول مُرضية مع المجلس من قبل حكومة الولاية والمركز خلال اليومين المقبلين قبل الإغلاق.