الهلال يخاطب كاف لدخول (25) ألف مشجع

خاطب نادي الهلال السوداني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسماح بدخول (25) ألف مشجع لمباراة الإياب أمام بطل إثيوبيا، ونشر رئيس لجنة التطبيع هشام السوباط، (إيماناً منا بالدور الكبير لجماهيرنا الوفية، خاطبنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل السماح لنا بتواجد “25” ألف مناصر، في مباراتنا المرتقبة أمام فاسيل كينيما الإثيوبي، في إياب الدور التمهيدي لمسابقة أبطال أفريقيا، وقد أرفقنا موافقة السلطات الصحية بالسودان مع الخطاب، ونأمل موافقة الاتحاد القاري، ونلتزم من جانبنا بالالتزام بكل التدابير المطلوبة والبرتكول الصحي لفيروس كورونا، فنحن أيضاً حريصون على سلامة جماهيرنا، كما أؤكد بأن كرة القدم افتقدت طعمها منذ حلول الوباء، بسبب خلو المدرجات، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للعالم، خاصة الأندية الجماهيرية، أتمنى مشاهدة أهازيج أبنائي الأعزاء في مجموعة “ألتراس الأسود الزرقاء”، لحبنا جميعاً لهم وحالة العشق الفريد التي تربطهم باللاعبين).

حي الوادي يستأنف قرار الكاف

تقدم حي الوادي نيالا، أمس الاثنين، باستئناف ضد قرار الكاف، الذي ألغى بموجبه، مباراة الفريق السوداني ضد ضيفه الأهلي طرابلس الليبي.

وكان من المفترض إقامة مباراة حي الوادي ضد الأهلي طرابلس، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

لكن لجنة الطوارئ بالكاف، قررت إلغاء مباراة الذهاب بسبب أزمة الملعب، والاكتفاء بنتيجة لقاء الإياب في بنغازي، لحسم ورقة الترشح.

وكان الأهلي طرابلس قد اعترض على سوء أرضية ملعب حليم شداد ومرافقه، وتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة السوداني، حسن أبو جبل: “أرسلنا استئناف نادي حي الوادي ضد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي”.

وأضاف لكووورة: “حي الوادي نيالا طالب في خطابه، بضرورة تطبيق معيار اللعب النظيف، وإعادة النظر في القرار”.

وجاء في خطاب الكاف “من خلال التقييم المتعلق بالملعب، نود أن نبلغكم بإلغاء مباراة الذهاب بين حي الوادي والأهلي طرابلس”.

وتابع: “وضع الفريقين المعنيين المتنافسين، سيتحدد من مباراة واحدة في ليبيا ستقام يوم 19 سبتمبر/أيلول بستاد بنينا بمدينة بنغازي”.

ونوه: “في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح وليس الوقت الإضافي”.

وحذر الكاف في ختام خطابه بقوله: “فشل أي من الفريقين، في احترام المباراة، سيؤدي إلى استبعاد ذلك الفريق، وتطبيق جميع العقوبات المالية ذات الصلة عليه. نحن نعتمد على تعاونكم واحترافيتكم لإنجاح اللقاء”.