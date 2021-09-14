الأرصاد: موسم الأمطار بدأ في العد التنازلي لهذا العام

الخرطوم: السوداني

قالت هيئة الارصاد الجوية ان موسم أمطار هذا العام 2021م قد بدأ في العد التنازلي حيث قلت وتيرة الأمطار العميمة لتحل محلها الأمطار المحدودة والمتفرقة كما قلت الأمطار الغزيرة، وكذلك تراجع الفاصل المداري ليمر اليوم شمال عطبرة وجنوب دنقلا وشمال الفاشر والجنينة والأطراف الشمالية لولاية البحر الأحمر .

واضافت كذلك ضعفت الرياح العليا والموجات الشرقية مما جعل تطور وحركة السحب بطيئة عليه خلا هذا اليوم والثلاثة أيام القادمة يتوقع انحسار حزام المطر لينحصر في الاطراف الشرقية والجنوبية والغربية والجنوبية الغربية من البلاد مع خلو مناطق شمال ووسط البلاد من الأمطار تقريبا.

وعلى صعيد ثان اظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم الساعة 00-5 مساء تكون وتطور السحب الركامية والركامية الرعدية فوق الهضبة الإثيوبية والحدود الشرقية لولايات كسلا القضارف سنار والنبل الازرق والابيض وشمال وجنوب كردفان وولايات غرب وجنوب دارفور فالأمطار الخفيفة إلى المتوسطة متوقعة في تلك الولايات وفقا لتطور هذه السحب وحركتها في الساعات القادمة من هذه الليلة وفجر الغد.