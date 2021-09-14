عاجل (السوداني)… مجلس الأمن يعتمد بياناً رئاسياً حول سد النهضة

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد قبل قليل وبتوافق جميع أعضائه، بياناً رئاسياً حول سد النهضة.

وعقد المجلس في يوليو، جلسة طارئة بطلب من السودان ومصر، قدمت خلالها تونس مشروع القرار للمجلس.

وأهم ما تضمنه البيان هو إحاطة مجلس الأمن علماً بإعلان المباديء الذي وقع في الخرطوم في العام 2015، وشجع المجلس أطراف السد الثلاثة لاستئناف التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، من أجل الوصول إلى نص مقبول وملزم حول ملء وتشغيل السد.

وشجع بيان المجلس أطرافاً أخرى للمشاركة في عملية التفاوض بصفة (مراقب) دعماً للعملية، ودعا الأطراف الثلاثة للتفاوض على نحو بنّاء ومتعاون.