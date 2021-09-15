السودان يحتج على تلقيه معلومات خاطئة من إثيوبيا حول ملء سد النهضة

الخرطوم :السوداني

أبلغ وزير الري والموارد المائية؛ بروفيسر ياسر عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

وقال وزير الري في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وسرد عباس في الخطاب الذي بعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.

وحث وزير الري والموارد المائية نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان، إثيوبيا ومصر) في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة .