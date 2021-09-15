البرهان يؤكد لسفراء الترويكا التزام الحكومة بتنفيذ بنود السلام

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان التزام الحكومة بتنفيذ جميع بنود اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية .

واستقبل البرهان أمس وفد سفراء (الترويكا) المكونة من دول (الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج) بالخرطوم.

وأشاد البرهان بالدور الذي تضطلع به دول (الترويكا) في إحلال السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال عملية السلام في المنطقة.

من جانبهم أكد سفراء دول الترويكا مواصلة دعمهم لاستكمال العملية السلمية والانتقال الديمقراطي في السودان حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، مشيدين بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام .