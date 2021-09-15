مسؤول رفيع بالخارجية البريطانية يصل البلاد

الخرطوم :السوداني

وصل إلى الخرطوم،أمس، مدير شؤون منطقة وسط وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، سايمون ماسترد، في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يجري المسؤول البريطاني مباحثات مع وزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي، بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولين حكوميين من عدة وزارات للحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب لقاءات أخرى مع شركات سودانية من القطاعين العام والخاص، ومناقشة التقدم المحرز في الاستعدادات لمساهمة السودان في المؤتمر الدولي لتغير المناخ، المقرر انعقاده في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.