مناوي يدشن عمل القوات المشتركة لتأمين الفاشر

الخرطوم :الفاشر

دشن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بميدان الجيش بالفاشر،أمس، انطلاق عمل القوات المشتركة لتامين مدينة الفاشر والحد من التفلتات الأمنية .

وفي السياق تفقد والي شمال دارفور المتأثرين بأحداث كولقي قلاب بالتزامن مع وصول قافلة مساعدات إنسانية، كما وعد الوالي بتوفير الخدمات للنازحين واصفاً الأحداث بأنها مأساوية من الناحية الإنسانية.

وكانت تنسيقية لجان مقاومة وحدة إدارية تارني قد نظمت أمس وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية تضامناً مع النازحين الذين نزحوا من وحدة” تارني” إلى معسكرات ” أبوشوك” و”نيفاشا” و”زمزم” جوار الفاشر.

وقال ممثل المحتجين إن الصراع تسبب في تهجير قسري لسكان المنطقة وإتلاف أكثر من 1050 مزرعة إتلافاً كاملاً .

وطالب والي الولاية بتوفير الغذاء للنازحين الجدد ووقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من مجموعة متفلتة محددة.