مجلس الوزراء يجيز تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري

الخرطوم : السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، برئاسة د. عبدالله حمدوك، تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2021 .

وأوصى المجلس بضرورة تأهيل وتطوير القطاعات الإنتاجية والاستمرار في التوسع في المظلة الضريبية، وتنفيذ برنامج ثمرات، ودعم التعاونيات، وتوفير التمويل لمشروعات التنمية ومطلوبات السلام، بالإضافة إلى مشروعات المياه وتقوية الحوكمة

وأوضح وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن تقديرات الموازنة استندت على مرجعيات تمثلت في أولويات الحكومة للفترة الانتقالية، وبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة، والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021-2023، وأهداف التنمية المستدامة، ومخرجات مؤتمر سلام جوبا والوثيقة الدستورية.

في سياق آخر استعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة النقل حول معبري أرقين وأشكيت، قدمه مدير إدارة النقل البري والمعابر بوزارة النقل.

وأشار التقرير لأكبر المشكلات التي تجابه العمل بمعبر أرقين، مستعرضاً مراحل الخطة التي وضعتها الوزارة للعودة بمعبر أرقين للوضع الأمثل حال توفر الموارد المطلوبة، حيث وجه مجلس الوزراء بتوفير المبالغ المطلوبة لتأهيل المعابر وتحسين بيئة العمل.