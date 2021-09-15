حكومة شرق دارفور تشكو لـ(السُّوداني) عُزلتها من الولايات والمركز

الخُرطوم: اليسع أحمد

شكا الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شرق دارفور عبد الله إسحاق من عُزلة الولاية عن بقية الولايات والمركز بسبب انقطاع خط السكك الحديدية إثر انهيار كوبري خور الورل غرب مدينة الفولة العام الماضي، وعجز هيئة السكك الحديدية عن معالجة الطريق حتى الآن.

وكشف عبد الله في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، عن انعدام طريق مسفلت يربط الولاية بالولايات المُجاورة مما تسبّب في تفاقم الوضع الصحي ومعاناة المرضى في نقلهم للمُستشفيات، ونوّه إلى وجود طائرة وحيدة بمطار الولاية توقّفت عن العمل بسبب عطل فني، وشكا من مُضاعفة أسعار السلع بالولاية في هذه الأيام بسبب هطول الأمطار، حيث تصل البضائع للولاية عبر طريق واحد (الرَّدمية) الضِّعين — الفولة الذي يبلغ طوله 500 كيلو متر والذي تقطع أيضاً نسبةً لكثرة الخيران، وأكَّد حاجة الولاية الماسّة لبنية تحتية شاملة لمحلياتها التسع لعزلة 8 من محلياتها عن حاضرتها الضعين بسبب الأمطار، وكشف عن مُعالجة مشاكل الحواكير بين المُزارعين والرُّعاة لهذا العام، وقال إن ولايتة غنية بمواردها بحيث تمّت زراعة حوالي مليون وخمسمائة ألف فدان من المحاصيل الزراعية المُختلفة وبها أكثر من 23 مليوناً من الماشية، وناشد المركز بالتدخل العاجل ومعالجة خط السكك الحديدية وتشيّيد طُرق مُسفلتة لربط الولاية بمحلياتها والولايات المُجاورة.