وكيل المعادن يشدد على زيادة حجم التعاون مع الصين في مجالات التعدين

الخرطوم: الطيب علي

شدد وكيل وزارة المعادن عبد الله كودي إلى استفادة السودان من اتحاد المعدنين الصينيين في مجالات التعدين كافة، في وقت طالب فيه بتزايد حجم التعاون بين البلدين في مجالات التعدين المختلفة.

وأشار خلال حديثه أمس في توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية واتحاد المعدنيين الصينين، لجهود الطلاب الذين درسوا الجيولوجيا في دولة الصين؛ مما أسهم في تطوير العمل الجيولوجي في عمل التعدين. من جانبه أكد المدير للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د.محمد سعيد زين العابدين، أهمية توقيع المذكرة مع اتحاد المعدنين الصينيين حول امتداد العلاقات بين السودان والصين، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية امتداد للعمل الصيني، وأضاف: “نحن نتطلع إلى قاعدة كبيرة للعلاقة بين البلدين”.

بدوره قال ممثل السفارة الصينية بالسودان تشين يو دونغ إنهم يسعون لتحسين الجودة والكفاءة لإحداث مساهمات كبيرة في تطوير التبادل التجاري والثنائي. واشار رئيس اتحاد المعدنين الصينيين سون جون إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وجود تعاون بين شركات التعدين والهيئة وإيجاد بيئة استثمارية جيدة تتوافق مع القانون في إلسودان، بجانب تبادل الخبرات الفنية.