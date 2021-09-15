لتفشي الفوضى والأجرام بمنطقة الشقلة وقفة احتجاجية لسكان (أبوسعد) و(صالحة) أمام مكتب الوالي

الخرطوم: سعيد عباس

يرتب سكان مناطق (أبوسعد جنوب) و(حي الجامعة و(صالحة) و(المربعات) لإقامة وقفة احتجاجية أمام مكتب والي الخرطوم؛ احتجاجاً على عدم تدخل الولاية لحل أزمة منطقة الشقلة بـ(أبوسعد)؛ بسبب الفوضى العارمة التي تجتاح المنطقة طوال الأشهر الماضية، وتتمثل في إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي لحى الجامعة وصالحة ومناطق الريف الجنوبي؛ بسبب الباعة الفريشة داخل الشارع الرئيسي، وفوضى الحافلات وبصات المواصلات العامة. وذكر المحتجون أن عدم النظام تسبب في انتشار جرائم الخطف والسرقات وتمدد عصابات (النيقرز) التي أصبحت تمارس نشاطها الإجرامي في وضح النهار ، إلى جانب معاناة المواطنين في عبور المنطقة بسياراتهم الخاصة وسيارات الإسعاف؛ بسبب الازدحام الذي أصبح على مدار اليوم، ويطالب السكان رئاسة الولاية بإقامة حملة عاجلة لتنظيم المنطقة، وحسم مظاهر الفوضى أسوة بحملات السوق المركزي الخرطوم وموقف جاكسون.