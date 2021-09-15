الشرطة تعثر على جثة سائق الركشة القتيل في بحري

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشرطة، عن العثور على جثمان، بالقرب من مصنع (سليدور) للبوهيات بالمنطقة الصناعية بحري، عليه آثار النزيف والجروح.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم التعرف على المجني عليه من قبل ذويه، ويُدعى مازن الجيلي يقيم حي الديوم بحري، وأفادوا بأنه خرج من المنزل يقود ركشة للعمل مساء يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأضافت: تم استنفار قوة مباحث شرطة الولاية والفيدرالية للقبض على الجناة بعد الوصول الى دلائل تكشف هوياتهم، مشيرًا إلى أنه بعد التحري مع عدد من الشهود من سائقي الركشات الذين أفادوا أن أربعة أشخاص مخمورين ركبوا مع المجني عليه في مشوار، بعد أن رفض معظم السائقين أخذهم.