مقتل وإصابة (7) من قوات الدعم السريع بجنوب دارفور

نيالا: محجوب حسون

أصيب (7) من أفراد الدعم السريع وموظف بشركة الجنيد للتعدين، بمحلية تلس التابعة لولاية جنوب دارفور، توفي (4) منهم على الفور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى نيالا، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة.

وأطلقت مجموعة مُسلّحة، بها (3) أشخاص النار على عربة قادمة من منطقة “سنقو بكوبري أم برتا” التابعة لمحلية تلس.

وأكد شهود عيان بالمنطقة لـ(السوداني)، تعرُّض عربة قادمة من “سنقو” في طريقها إلى نيالا لإطلاق النار من قبل مجموعة مسلحة، مما أدى إلى اشتباكات بينهم.

في وقتٍ، كشفت فيه مصادر أمنيّة لـ(السوداني)، عن تحريك قوات لمُلاحقة الجُناة، فيما تم تشييع الجثامين بنيالا.