على أثير (Pro fm 106.6) في أول موسم له (قهاوي الصناعية) يحشد شرائح مهمة في المجتمع

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

حشد برنامج (قهاوي الصناعية) الذي يبث على إذاعة (Pro fm 106.6) عدداً كبيراً من الشرائح المهمة في المجتمع السوداني، ووجد إشادات واسعة في أول موسم له.

ويهدف البرنامج للالتفات لشرائح مهمة لم تجد حظها من الاهتمام، رغم أهمية مثل هذه الفئات في المجتمع السوداني.

واستضاف البرنامج شخصيات عديدة تعمل في مهن ومجالات مختلفة، ظلت مهملة وبعيدة عن الإعلام، رغم أهمية تلك الشرائح في المجتمع مثل (صانع الخزن، مهنة الخياطة، صناعة وتشكيل الألمونيوم، والعاملين في صناعة الجلود، وصناعة الفخار…الخ).

البرنامج سيساعد في تنشيط وتشجيع سوق العمل لأهمية تلك الشريحة بالنسبة للسودان للتحول إلى بلد منتج بدلاً عن دولة مستهلكة.

إدارة المحطة عمدت إلى تحويل البرنامج الذي بدأ بثه على الأثير فقط منذ العام 2014م، إلى إنتاج مرئي عبر استهداف (السوشيال ميديا) رغم الإمكانيات والتكنولوجيا الكبيرة المستخدمة في صناعة البرنامج بمقدرات تفوق إنتاج البرامج التلفزيونية.

شركات كبرى مثل (كوفتي) اهتمت برعاية البرنامج وكان لها أثر واضح في إنجاح الفكرة الجميلة والمتفردة.

البرنامج من تقديم الممثل الكوميدي ابوبكر فيصل الشهير بـ(كبسور) وتصوير محمد الزبير، وإخراج أكرم يعقوب.