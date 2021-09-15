حميدتي: البلاد تشهد انقسامات في المشهد السياسي وهشاشة الأوضاع الأمنية

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن هناك تنامياً لخطاب الكراهية، والعنصرية، والجهوية، والقبلية.

وأضاف: التحديات التي تُواجهها بلادنا تتطلّب منا دون تركيز على تقسيم (عسكريين ومدنيين)، العمل معاً للقيام بعملية إصلاح شاملة وعميقة، ولعل مبادرة رئيس الوزراء، تُمثل مخرجاً للتأسيس عليه، مع استصحاب الأفكار والآراء والمُبادرات الأخرى، وتابع: “يجب علينا أن نتكاتف ونُوحِّد الجهود لنعمل معاً، لتجاوز خلافاتنا الحزبية والجهوية والقبلية”.

و قال: “يجب علينا مواجهة أخطائنا بشجاعة لنبني مستقبل أجيالنا القادمة، يجب علينا الانتقال من الخوف من بعضنا البعض، إلى الثقة في بعضنا البعض، لا بد من الإيمان بالقيم التي تربطنا وبالوطن الذي يجمعنا وبالشعب الذي ينتظرنا، كذلك يجب علينا أن نثق ونقدر المؤسسات التي تخدمنا وتحمينا”.