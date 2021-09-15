القبض على المُتّهمين بقتل وإصابة (8) من الدعم السريع بجنوب دارفور

نيالا: محجوب حسون

ألقت الأجهزة الأمنية بولاية جنوب دارفور، القبض على المتهمين بقتل وجرح (8) من قوات الدعم السريع بكوبري أم بربتا التابعة لمحلية تلس.

وقالت مصادر أمنية لـ(السوداني)، إن القوات المشتركة تمكّنت من إلقاء القبض على (3) من الجناة المتهمين بقتل أفراد من قوات الدعم السريع وموظف بشركة الجنيد.

وأكدت المصادر، البدء في التحريات معهم بمحلية تلس توطئةً لإرسالهم إلى نيالا بتوجيهٍ من لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي.

وأصيب (7) من أفراد الدعم السريع وموظف بشركة الجنيد للتعدين، بمحلية تلس التابعة لولاية جنوب دارفور، وتوفي (4) منهم على الفور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى نيالا، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة أمس الثلاثاء بين مجموعة مسلحة وقوات الدعم السريع بعد أن اعترضت المجموعة طريقهم.