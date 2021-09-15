النائب العام يُشكِّل لجنة في عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة (زبيدة القابضة)

الخرطوم : السوداني

أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف ومُلابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة “زبيدة” القابضة.