النائب العام يُشكِّل لجنة في عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة (زبيدة القابضة)

أخبار السودان
By alsudani 0

 

الخرطوم : السوداني

أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف ومُلابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة “زبيدة” القابضة.

alsudani
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