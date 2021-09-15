النائب العام يُشكِّل لجنة في عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة (زبيدة القابضة)

النائب العام يُشكِّل لجنة في عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة (زبيدة القابضة) أخبار السودان By alsudani On 15 سبتمبر, 2021 8:51 م - 0 الخرطوم : السوداني أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف ومُلابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة “زبيدة” القابضة. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)