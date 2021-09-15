الشرطة تلقي القبض على المتهمين بقتل سائق ركشة ببحري وتضبط أدوات الجريمة

الخرطوم: السوداني

كشف المكتب الصحفي للشرطة، عن إلقاء الفريق البحثي القبض عن المتهمين في مقتل سائق ركشة طالب الاقتصاد الشاب” مازن الجيلي”، والذي تم العثور على جثمانه في مجري بالمنطقة الصناعية بحري.

و اوقف الفريق أربعة متهمين، اعترف إثنان منهم بارتكاب الجريمة وارشدوا على موقع الحادث، ومكان ركشة المجني عليه وهاتفه الجوال.

كما سجلوا في اعترافهم ان دافع الجريمة كان السرقة حيث طلبوا من المجني عليه مشوار إلى الكدرو واعتدوا عليه في الطريق، والقوا جثمانه في الموقع الذي وجد فيه، وستقوم الشرطة باكمال الاجراءات القانونية.