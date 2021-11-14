توفر 48 ألف طن من القمح بالمخزون الاستراتيجي

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عاجل (السوداني).. القاضي طارق عبداللطيف محمد: يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين فوراً سارياً.
الخرطوم: السوداني
كشفت وزارة التجارة والتموين، عن توفير 48 ألف طن من القمح بالمخزون الاستراتيجي، في صوامع البنك الزراعي بميناء بورتسودان الجنوبي.
وأشارت بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، إلى بدء عمليات السحب التدريجي للقمح داخل البلاد بمعدل 3 آلاف طن يومياً.
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عاجل (السوداني).. القاضي طارق عبداللطيف محمد: يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين فوراً سارياً.
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