توفر 48 ألف طن من القمح بالمخزون الاستراتيجي

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة التجارة والتموين، عن توفير 48 ألف طن من القمح بالمخزون الاستراتيجي، في صوامع البنك الزراعي بميناء بورتسودان الجنوبي.

وأشارت بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، إلى بدء عمليات السحب التدريجي للقمح داخل البلاد بمعدل 3 آلاف طن يومياً.

alsudani
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