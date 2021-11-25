مصادر لـ(السوداني): لجوء مُواطنين حُرقت منازلهم بجبل مون إلى تشاد

الجنينة: محجوب حسون

كشفت مصادر لـ(السوداني)، عن لجوء مواطنين حُرقت منازلهم وسُرقت مواشيهم بجبل مون في ولاية غرب دارفور إلى دولة تشاد.

وقتل نحو (١٧) شخصاً وحرق أكثر من (١٣) قرية، وبلغ عدد المنازل التي حُرقت نحو (١٠٠٣) منزل في أحداث جبل مون بولاية غرب دارفور بعد حوادث تجدُّد السرقات بين القبائل المتواجدة في المنطقة.

وقال والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر لدى اجتماعه مع المنظمات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة بالجنينة, إن حكومتة اتّخذت سلسلة من الإجراءات لنزع فتيل الأزمة الإنسانية والأمنية بجبل مون, مُشيراً إلى أنّ مجهودات قيادات الإدارات الأهلية لإجراء الحوارات والمُصالحات المجتمعية والسعي لإيقاف وتيرة الصراع القبلي والاحتقان بين الرعاة والمُزارعين.

في وقتٍ, دعا فيه مفوض العون الإنساني بالولاية عمر عبد الكريم أحمد الحكومة الاتحادية إلى التدخُّل لتقديم المساعدات الإنسانية, فضلاً عن دعم مؤتمرات السلم الاجتماعي والمصالحات لانسياب المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية.