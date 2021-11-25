مجلس السيادة يُعيِّن رئيساً للقضاء وينهي عقد رئيس المحكمة الدستورية

الخرطوم: السوداني

عيّن مجلس السيادة الانتقالي اليوم الخميس، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، كما تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نُوّابه ومُساعديه وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.

يُشار إلى أن عبد العزيز فتح الرحمن كان قائماً بالتكليف رئيساً للقضاء في الفترة الماضية.

وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس سلمى عبد الجبار، في تصريح صحفي إن المجلس تطرّق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافة المؤسسات العدلية، مُؤكِّدة أنّه سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

في وقتٍ كشفت فيه عبد الجبار عن مُوافقة المجلس على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر.

وأوضحت أن المجلس تناول الجُهُود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنه عُليا برئاسه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من الطاهر حجر وأبو القاسم محمد محمد برطم وعبد الباقي عبد القادر.